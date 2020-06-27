Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114668
ALTIN
390.080
DOLAR
6.8503
STERLİN
8.4556
EURO
7.6897
Flaş Haber
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kapat

Bölükbaşı HFF temsilcisi oldu

Halı Saha Futbol Federasyonu Yozgat İl Temsilciliğine getirilen Erdoğan Bölükbaşı, yetki yazısını teslim etti.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:13
Bölükbaşı HFF temsilcisi oldu

HALI Saha Futbol Federasyonu Yozgat İl temsilciliği görevine getirilen Erdoğan Bölükbaşı, yetki yazısını Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’ya teslim etti. Bölükbaşı, HFF’nin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma biçimleri kapsamında, halı saha futbol işletmesi sahipleri, işletmeciler arasında mesleki dayanışma, birlik, beraberliğin tesisinin yanı sıra, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Cavid-19 konusunda da gerekli çalışmalar kapsamında ‘Kontrollü Sosyal Spor’ döneminin başlayacağını vurgulayan HFF Yozgat İl Temsilcisi Bölükbaşı, “Pandemi sürecinde her şey eskisinden farklı olacak, biz halı saha futbol sporu ve sporcuları için en güzelini ve en sağlıklısını yapmaya çalışacağız. Halı saha futbolseverlere hizmetlerini kaliteli bir şekilde sürdürülecektir’’ dedi. Yozgat il genelinde yaklaşık 20 halı sahanın hizmet verdiğini de vurgulayan Bölükbaşı, spor hizmetlerine yönelik mesleki alanındaki görevinin layıkıyla yaparak, Yozgat’ı federasyon çatısında ne güzel şekilde temsil edeceğinin işaretlerini verdi. Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yurtlu da, Bölükbaşı’nın Yozgat’ta hala saha alanında verdiği hizmetlere vurgu yaparak, isabetli olan bu temsilcilik yetkisini en iyi şekilde yerine getireceğinden emin olduğunu ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Bölükbaşı HFF Temsilcisi Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
Kızlar çalışmalara devam ediyor
Kızlar çalışmalara devam ediyor
Dronelerine kavuştular
Dronelerine kavuştular
Gençler merkezde eğleniyor
Gençler merkezde eğleniyor
TFF Kararını açıkladı
TFF Kararını açıkladı
Sorgun Belediyespor’dan bir transfer daha
Sorgun Belediyespor’dan bir transfer daha
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim