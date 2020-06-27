Bölükbaşı HFF temsilcisi oldu

HALI Saha Futbol Federasyonu Yozgat İl temsilciliği görevine getirilen Erdoğan Bölükbaşı, yetki yazısını Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’ya teslim etti. Bölükbaşı, HFF’nin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma biçimleri kapsamında, halı saha futbol işletmesi sahipleri, işletmeciler arasında mesleki dayanışma, birlik, beraberliğin tesisinin yanı sıra, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Cavid-19 konusunda da gerekli çalışmalar kapsamında ‘Kontrollü Sosyal Spor’ döneminin başlayacağını vurgulayan HFF Yozgat İl Temsilcisi Bölükbaşı, “Pandemi sürecinde her şey eskisinden farklı olacak, biz halı saha futbol sporu ve sporcuları için en güzelini ve en sağlıklısını yapmaya çalışacağız. Halı saha futbolseverlere hizmetlerini kaliteli bir şekilde sürdürülecektir’’ dedi. Yozgat il genelinde yaklaşık 20 halı sahanın hizmet verdiğini de vurgulayan Bölükbaşı, spor hizmetlerine yönelik mesleki alanındaki görevinin layıkıyla yaparak, Yozgat’ı federasyon çatısında ne güzel şekilde temsil edeceğinin işaretlerini verdi. Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yurtlu da, Bölükbaşı’nın Yozgat’ta hala saha alanında verdiği hizmetlere vurgu yaparak, isabetli olan bu temsilcilik yetkisini en iyi şekilde yerine getireceğinden emin olduğunu ifade etti.