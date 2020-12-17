Bolu hazırlıklarına devam

Geçen hafta oynanan Mudanya Belediyespor maçında dizinden sakatlanan Elif Canbolat hafta sonu takımdaki yerini alamayacak. Mudanya maçında sakatlanan Zeynep Yüksektepe ve Semra Buse Baran’ın tedavilerinin devam ettiği ve kritik maçta forma giyebilecekleri bildirildi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden biri olan Bolu Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, sakat oyuncuların çokluğunun kendilerini üzdüğünü ifade etti. Takımın her geçen gün daha da iyiye gittiğini ve maç tecrübesi kazanmaya başladığının altını çizen Atmaca müsabakalar oynadıkça takımının kendini topladığını ve kazanmaya da başladığına değindi.