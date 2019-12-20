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Bölge karmasında bir Yozgatlı

MİLLİ Takım Ankara Bölge Karmasında Yozgat’tan bir isim de yer aldı.

Bölge karmasında bir Yozgatlı

MİLLİ Takım Ankara Bölge Karmasında Yozgat’tan bir isim de yer aldı.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Bölge karmasında bir Yozgatlı

Yozgat Belediyesi Bozokspor kulübünün alt yapısından yetişen ve Gençlerbirliği takımına transfer olan Mustafa Eren Gençel, Milli takım Ankara bölge karmasına seçildi. Geçtiğimiz dönemlerde Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübünün alt yapısında gösterdiği performansı beğenilen ve göz dolduran Mustafa Eren Gençel, Süper Ligi ekiplerinden Gençlerbirliği takımına transfer olmuştu. Gençlerbirliği altyapısında da kendisini gösteren genç sporcu Mustafa Eren Gençel, kulübü adına Milli takım Ankara bölge karmasına seçildi. Yozgat Belediyesi Bozokspor sayfasından yapılan açıklamada da kulüpleri alt yapısından yetişen ve Gençlerbirliği takımına transfer olan Mustafa Eren Gençel’i milli takım Ankara bölge karmasına seçilmesinden dolayı kendisini ve kulübü tebrik edildi.

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Bölge Karmasında Bir Yozgatlı
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