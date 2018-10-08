Bol gollü heyecan

orgun Gençlikspor, konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor'u 4-1'lik skorla yendi. Sahası onarımda olan Çekerek Belediyespor, Kazankaya'da konuk ettiği Akdağmadenispor'u 5-3 yenerek, lige iyi başladı. Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor karşısında 3-0'lık galibiyetle 90 dakikayı tamamladı. Şefaatlispor, evinde Yozgat Çamlıkspor'a 9-0 yenilmekten kurtulamadı.