Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431

Bol gollü heyecan

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda ilk hafta bol golü geçti.

Bol gollü heyecan

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda ilk hafta bol golü geçti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:32
135 Okunma
Bol gollü heyecan

orgun Gençlikspor, konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor'u 4-1'lik skorla yendi. Sahası onarımda olan Çekerek Belediyespor, Kazankaya'da konuk ettiği Akdağmadenispor'u 5-3 yenerek, lige iyi başladı. Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor karşısında 3-0'lık galibiyetle 90 dakikayı tamamladı. Şefaatlispor, evinde Yozgat Çamlıkspor'a 9-0 yenilmekten kurtulamadı. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT AMATÖR KÜMEKAMİL KILIÇASLAN
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun, kazanamadı ama!
Sorgun, kazanamadı ama!
Taraftarların jesti
Taraftarların jesti
Bozok, ne diyorsa o!
Bozok, ne diyorsa o!
ÇARŞAMBAYI SEL ALDI
ÇARŞAMBAYI SEL ALDI
Gelecek için spor yapıyorlar
Gelecek için spor yapıyorlar
Yerköy’de Dostluk Kazandı
Yerköy’de Dostluk Kazandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim