Bol gollü heyecan

orgun Gençlikspor, konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor'u 4-1'lik skorla yendi. Sahası onarımda olan Çekerek Belediyespor, Kazankaya'da konuk ettiği Akdağmadenispor'u 5-3 yenerek, lige iyi başladı. Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor karşısında 3-0'lık galibiyetle 90 dakikayı tamamladı. Şefaatlispor, evinde Yozgat Çamlıkspor'a 9-0 yenilmekten kurtulamadı.
08 Ekim 2018 Pazartesi 07:32
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