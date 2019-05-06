Boks bugün tamamlanıyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Cuma günü başlayan boks müsabakaları oldukça çekişmeli geçiyor. Ringe çıkan sporcular birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ederken, rakiplerini geride bırakan sporcular bugün final müsabakalarına çıkacaklar. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılacak olan final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek.