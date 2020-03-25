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Boğazlıyan’ın gözü zirvede

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele eden Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor gözünü zirveye dikti.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:19
Boğazlıyan’ın gözü zirvede

Ligin dördüncü haftasına lider giren ancak fikstür gereği müsabaka oynamayınca koltuğunu Çandırspor’a kaptıran Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor tekrar koltuğunu istiyor. Geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun korona virüsü tehdidi nedeniyle tüm liglerin ertelendiğini duyurmasının ardından iptal edilen Boğazlıyan Çandırspor ile oynayacakları müsabakasının başlama tarihini bekleyen Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor güçlü rakibini yenerek tekrar liderlik koltuğunun sahibi olmayı amaçlıyor. Müsabaka tarihi belirlenene kadar çalışmalarını durduran Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, Çandırspor ile oynayacakları müsabakanın tarihinin belirlenmesinin ardından tekrar antrenmanlara başlayacak. Güçlü rakibini Boğazlıyan’da yenerek hem koltuğunu devralmak isteyen hem de ligin ilk yarısını zirvede tamamlamak amacında olan Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor bu müsabakanın tarihini bekliyor.

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Boğazlıyan’ın Gözü Zirvede
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