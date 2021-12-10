Boğazlıyan’ı kutladı

Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğra, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Bastan sonra üstün bir oyun sergileyip bize sahayı dar eden rakibimiz Boğazlıyan Şekerspor’u tebrik ediyor bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Gösterdikleri alakadan dolayı Doğan Hocama ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim bir kusurumuz olduysa af ola. Kalecimin ter idmanında parmağının kırılması, bazı oyuncularımın hasta olması kadro anlamında sahaya istediğimiz gibi çıkamamamıza neden oldu. Bunlar bahane değil inşallah kısa sürede toparlanıp hayalimiz olan Play-Oflara katılacağız. Daha bir şey bitmedi ve önümüzde ilk yarının 3 maçı var’’ dedi.