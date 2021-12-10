Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Boğazlıyan’ı kutladı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Gurubu takımlarından Çiğdemlispor da Antrenör Murat Doğru, Boğazlıyan Şekerspor ile oynadıkları müsabakada rakiplerini aldıkları haklı galibiyetten dolayı tebrik ettiğini söyledi.

10 Aralık 2021 Cuma 00:33
Boğazlıyan’ı kutladı

Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğra, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Bastan sonra üstün bir oyun sergileyip bize sahayı dar eden rakibimiz Boğazlıyan Şekerspor’u tebrik ediyor bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Gösterdikleri alakadan dolayı Doğan Hocama ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim bir kusurumuz olduysa af ola. Kalecimin ter idmanında parmağının kırılması, bazı oyuncularımın hasta olması kadro anlamında sahaya istediğimiz gibi çıkamamamıza neden oldu. Bunlar bahane değil inşallah kısa sürede toparlanıp hayalimiz olan Play-Oflara katılacağız. Daha bir şey bitmedi ve önümüzde ilk yarının 3 maçı var’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan’ı KutladıSporTotoFutbolLigTakımlarAntrenörMuratdoğruTebrikRakipMüsabakaIlerigazetesiCumaAralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolcular çalışıyor
Basketbolcular çalışıyor
Engellilerin fikstürü çekildi
Engellilerin fikstürü çekildi
Sorgun ve Yozgatspor’un savunması istendi
Sorgun ve Yozgatspor’un savunması istendi
YOZGATSPOR TELAFi EDECEK
YOZGATSPOR TELAFi EDECEK
Yozgatspor Osmancık’a bileniyor
Yozgatspor Osmancık’a bileniyor
Aykut’un zor anları
Aykut’un zor anları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim