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Boğazlıyan’da tesis çalışmaları devam ediyor

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan tesislerdeki çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Stadın halı sahasında, soyunma odaların, tartan pist ve ihata duvarı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığı tesislerdeki en kısa zamanda tamamlanarak Boğazlıyan halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:42
Boğazlıyan’da tesis çalışmaları devam ediyor
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Boğazlıyan’da Tesis çalışmaları Devam Ediyor
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