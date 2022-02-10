BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi

Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Nuri Çınar, Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan Şekerspor, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ve Sırçalı Belediyespor olmak üzere üç tane kulüp bulunduğunu, bir tane Sentetik Çim Sahalı stadyumun, bir tane de Spor Salonu, İdari bina, soyunma odaları, fitnes salonu, semt sahası, kondisyon aletleri ve parkın bulunduğunu söyledi. Ayrıca Bakanlık tarafından Gençlik merkezinin yapıldığı ve 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle hizmet sunulduğunu hatırlatan Çınar, ilçede bulunan Spor Salonu’nun çatı onarımı ve oluklarının yapılması, çevre düzenlenmesi, su kuyusu ve sulama sistemi yapımı ile aydınlatma sisteminin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Çınar, ‘’Devam eden işler kapsamında Boğazlıyan ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Spor Toto arasında düzenlenen protokole tesis alanında tartan zeminli yürüyüş yolu, kapalı halı saha, soyunma odalarının yapılmakta olduğu ve ihata duvarının yapıldığı komisyonumuzca yerlerinde tespit edilmiştir. Eksik kalan ve onarıma ihtiyaç duyulan yerlerin ilgili Müdürlük bütçesinden ödenek ayrılarak yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmektedir’’ dedi.