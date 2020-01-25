Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -9°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Boğazlıyan’da hedef şampiyonluk

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Boğazlıyan Şekerspor, lig hazırlıklarını Antrenör Doğan Ayyıldız gözetiminde sürdürürken hedeflerini de şampiyonluk olarak belirledi.

Boğazlıyan’da hedef şampiyonluk

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Boğazlıyan Şekerspor, lig hazırlıklarını Antrenör Doğan Ayyıldız gözetiminde sürdürürken hedeflerini de şampiyonluk olarak belirledi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:47
Boğazlıyan’da hedef şampiyonluk

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, bu sezon iyi bir performans sergileyerek Play-Off’lara çıkma başarısını gösterdiklerini söyledi. çok güçlü bir grupta mücadele ettiklerini hatırlatan Ayyıldız, ‘’Ligin en güçlü takımlarının yer aldığı bu gruptan ilk üç sırada yer alarak Play-Off’lara yükselmek bizim için önemliydi. Ben oyuncularımı bu başarılarından dolayı kutluyorum. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik ve bu hedefe ulaşmak içinde yoğun bir şekilde çalışacağız. Ligin normal sezonunun bitmesinin ardından lige iki haftalık bir ara verildi. Bu arada biz Boğazlıyan Şekerspor olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Pazartesi gününden itibaren de ligin ilk haftasında oynayacağımız Yerköy Bağlarbaşı Köselispor müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimizi Play-Off’ları zirvede bitirerek Sorgun Belediyespor ile Play-Out müsabakası oynamak. Bunun için çok çalışmak zorunda olduğumuz biliyoruz. Çok güçlü takımların yer aldığı Play-Off’ta bu güçlü takımların arasından sıyrılıp zirveye yerleşmek zor ama biz zoru başaracağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan’da Hedef şampiyonluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zararsız’dan ziyaret
Zararsız’dan ziyaret
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde
SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR
SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR
DEPLASMANDAYIZ
DEPLASMANDAYIZ
Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar
Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar
PEHLiVANLAR GÜVENDE
PEHLiVANLAR GÜVENDE
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim