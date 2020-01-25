Boğazlıyan’da hedef şampiyonluk

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, bu sezon iyi bir performans sergileyerek Play-Off’lara çıkma başarısını gösterdiklerini söyledi. çok güçlü bir grupta mücadele ettiklerini hatırlatan Ayyıldız, ‘’Ligin en güçlü takımlarının yer aldığı bu gruptan ilk üç sırada yer alarak Play-Off’lara yükselmek bizim için önemliydi. Ben oyuncularımı bu başarılarından dolayı kutluyorum. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik ve bu hedefe ulaşmak içinde yoğun bir şekilde çalışacağız. Ligin normal sezonunun bitmesinin ardından lige iki haftalık bir ara verildi. Bu arada biz Boğazlıyan Şekerspor olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Pazartesi gününden itibaren de ligin ilk haftasında oynayacağımız Yerköy Bağlarbaşı Köselispor müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimizi Play-Off’ları zirvede bitirerek Sorgun Belediyespor ile Play-Out müsabakası oynamak. Bunun için çok çalışmak zorunda olduğumuz biliyoruz. Çok güçlü takımların yer aldığı Play-Off’ta bu güçlü takımların arasından sıyrılıp zirveye yerleşmek zor ama biz zoru başaracağız’’ dedi.