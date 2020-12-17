Boğazlıyan’da çalışmalar tamam

Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerine Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan kapalı halı saha, soyunma odaları, idari bina, tartan pist ve ihata duvarı çalışmalarının tamamlandığı bildirilirken, Boğazlıyanlı vatandaşların istedikleri zaman bu tesislerden faydalanabilecekleri vurgulandı.

PROJELERİ DESTEKLİYORUZ

Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaptırılan çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisleri Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da gezdi. Coşar, ilçelerinde bulunan stadyum yanında yapımı tamamlanmak üzere olan spor tesisinin çalışmalarının kısa zamanda tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Coşar, ‘’Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel uygunluklarını ve yeteneklerini ortaya çıkararak, sporla iç içe bir hayat sürdürebilmeleri için ilçemizde gerçekleşen bütün yatırım ve projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.