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Boğazlıyan’da 2 transfer

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor, Divanlı Gençlerbirliği’nin başarılı oyuncusu Hasan Hüseyin Okhan ve daha önce Boğazlıyan Şekerspor formasını başarıyla terleten Muhammed Ünal’ı renklerine bağladı.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:47
Boğazlıyan’da 2 transfer

 Boğazlıyan Şekerspor’dan yapılan açıklamada, ‘’Boğazlıyan Şekerspor olarak Divanlı Gençlerbirliği forması giyen başarılı hücum oyuncusu Hasan Hüseyin Okhan kulübümüz ile sözleşme imzaladı. Santrafor, sağ acık, sol acık, 10 numara pozisyonlarında oynayan teknik ve farklı meziyetleri olan kardeşimize hoş geldin diyoruz. Ayrıca Boğazlıyan Şekerspor’da  daha öncede formamızı terleten başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Ünal ile yeniden anlaşmaya varılmıştır. Hırsı ve tekniğiyle dikkat çeken kardeşimize yeniden hoş geldin der sarı yeşil renkler altında başarılar dileriz’’ denildi.

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