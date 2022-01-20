Boğazlıyan’da 2 transfer

Boğazlıyan Şekerspor’dan yapılan açıklamada, ‘’Boğazlıyan Şekerspor olarak Divanlı Gençlerbirliği forması giyen başarılı hücum oyuncusu Hasan Hüseyin Okhan kulübümüz ile sözleşme imzaladı. Santrafor, sağ acık, sol acık, 10 numara pozisyonlarında oynayan teknik ve farklı meziyetleri olan kardeşimize hoş geldin diyoruz. Ayrıca Boğazlıyan Şekerspor’da daha öncede formamızı terleten başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Ünal ile yeniden anlaşmaya varılmıştır. Hırsı ve tekniğiyle dikkat çeken kardeşimize yeniden hoş geldin der sarı yeşil renkler altında başarılar dileriz’’ denildi.