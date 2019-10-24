Boğazlıyan tutulmuyor

Ligin ilk haftasında Sarayspor’u deplasmanda mağlup eden Boğazlıyan Şekerspor, hafta sonu konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u da yenerek grupta liderlik koltuğuna kuruldu. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını ve bu güzel başlangıcı bu hafta Sorgun Gençlikspor’u yenerek devam ettirdiklerini söyledi. Hedeflerinin Play-OffD’lara çıkmak olduğunu vurgulayan başarılı Antrenör, ‘’Oyuncularımın hepsini canı gönülden kutluyorum. Ligin ilk iki haftalık bölümünde çok iyi mücadele ettiler ve haklı galibiyetler aldılar. Bu sene Play-Off’lara çıkmayı hedefliyoruz. Birinci hedefimiz için de emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu hafta bizim ile aynı puana sahip olan ligin ilk iki haftasını galibiyet ile tamamlayan Yerköyspor deplasmanına çıkacağız. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakayı kazanarak Play-Off yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, ancak biz bu uzun maratondan galip çıkacak taraf olacağız’’ dedi.