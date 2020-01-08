Boğazlıyan Spor Salonu yenilendi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan proje ile bir süredir bakımda olan spor salonunda gençler ve Boğazlıyan halkı artık daha iyi bir ortamda spor yapma imkanı bulacak. 1981 yılında yapılan ve geçen 39 yıl içerisinde zamanla yıpranan spor salonu Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan proje ile yenilendi. Spor salonunun zemini, tribünleri ve doğalgaz bağlantısı yapılarak radyan sistem ısınma sistemi de yapılan salonda soyunma odalarının üstü de yapıldı. Semt sahası, 500 kişilik Tribün, Kay kay pisti, Go-kart pisti, yürüyüş yolu, kondisyon aletleri, Fitnes Salonu, Spinbike, tırmanma duvarı, kamelya, skorbord gibi Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan projeler sonucunda yapılan spor salonuna ayrıca 2019 Yılı içerisinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Spor Salonunun dış cephesi boyatıldı. Camları ve kapıları değişerek, Elektrik panosu yenilendi. Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı, spor salonunun tamamen faaliyete geçtiğini belirterek ‘’Kışın soğuk gününde sıcak bir ortamda spor salonumuzda öğrencilerimiz, gençlerimiz ve halkımız her türlü sportif faaliyetlerini yapabiliyorlar. Spor salonumuz ve fitness salonumuz her zaman spor yapmak isteyenlere kapılarımız sonuna kadar açıktır’’ dedi. Aynalı, ‘’Spor Salonumuzun bakım ve onarımının yapılmasında bizlere destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe ve Tesisler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'e Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş'a Belediye Başkanı Gökhan Coşar'a Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu'na İl Spor Müdürü Rasim Parlak'a AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci ile Karayolları Şefi Ali Halat'a ve spor tesislerimizde çalışan personele teşekkür ederim’’ diye konuştu.