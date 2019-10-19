Boğazlıyan Sorgun’u gözüne kestirdi

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, şampiyonluk parolası ile başladıkları ligin ilk haftasında Sarayspor’u yenerek üç puan ile iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bugünkonuk edecekleri Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya geleceklerini dile getiren Ayyıldız, ‘’Boğazlıyan Şekerspor ile bu sene hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve ona göre iyi bir kadro kurduk. Oyuncularım Sarayspor ile oynadığımız müsabakada sahaya tam manasıyla benim istediklerimi yansıttılar ve takımımın göstermiş olduğu performanstan da memnunum. Her hafta daha da iyiye giderek, üstüne koyarak çok daha iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Henüz ligin başındayız. Bugün Sorgun Gençlikspor’u konuk edeceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Sorgun temsilcisini oynayacağımız güzel oyun ile yenip yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.