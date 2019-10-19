Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98415
ALTIN
277.808
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5062
EURO
6.4409

Boğazlıyan Sorgun’u gözüne kestirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor bugün konuk edeceği Sorgun Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı,

Boğazlıyan Sorgun’u gözüne kestirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor bugün konuk edeceği Sorgun Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı,

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Boğazlıyan Sorgun’u gözüne kestirdi

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, şampiyonluk parolası ile başladıkları ligin ilk haftasında Sarayspor’u yenerek üç puan ile iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bugünkonuk edecekleri Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya geleceklerini dile getiren Ayyıldız, ‘’Boğazlıyan Şekerspor ile bu sene hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve ona göre iyi bir kadro kurduk. Oyuncularım Sarayspor ile oynadığımız müsabakada sahaya tam manasıyla benim istediklerimi yansıttılar ve takımımın göstermiş olduğu performanstan da memnunum. Her hafta daha da iyiye giderek, üstüne koyarak çok daha iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Henüz ligin başındayız. Bugün Sorgun Gençlikspor’u konuk edeceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Sorgun temsilcisini oynayacağımız güzel oyun ile yenip yolumuza devam edeceğiz’’ dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destek kampanyası ilgi gördü
Destek kampanyası ilgi gördü
Çamlık’ta hedef 3 puan
Çamlık’ta hedef 3 puan
Sarıkaya’da badminton kursuna devam
Sarıkaya’da badminton kursuna devam
Şefaatlispor’a destek
Şefaatlispor’a destek
Sorgun kendinden emin
Sorgun kendinden emin
HEDEF ŞAMPiYONLUK
HEDEF ŞAMPiYONLUK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim