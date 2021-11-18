Boğazlıyan Şekerspor Sarıkaya Belediyesi'ni gözüne kestirdi

Boğazlıyan ilçe Stadyumunda Antrenör Doğan Ayyıldız gözetiminde çalışan yeşil sarılı ekipte tek hedef galibiyet. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Boğazlıyan Şekerspor’da yapılan çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı. Cumartesi günü deplasmanda Sarıkaya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Boğazlıyan Şekerspor'da tek hedef galibiyet. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Ligin ilk haftasını galibiyet ile tamamladıklarını, ikinci haftada da bunu seriye bağlamak istediklerini söyleri. Hazırlıklara bu çerçeve içerisinde devam ettiklerini dile getiren Ayyıldız, ‘’Oyuncularımın çalışmada gösterdikleri performanstan memnunum hepsi bu maçta forma alabilmek ve mücadele edebilmek adına büyük istek ve mücadele içerisindeler. Takımdaki hava rekabet gayet iyi durumda buda sezon içerisine yansıyacağını ve başarının geleceğini düşünüyorum ‘’dedi.