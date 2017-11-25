-Boğazlıyan Şeker’de alarm

Antrenör Doğan Ayyıldız, ligde iyi bir performans sergilemelerine karşın, beklenmedik puanlar kaybettiklerini, bunu bu hafta konuk edecekleri Şefaatlispor’u yenmeleri halinde telafi edebileceklerini söyledi.

Ayyıldız, ‘’Lider Şefaatlispor’un 15 puanı bulunuyor. Biz 12 puan ve averajla dördüncü sıradayız. Bizim açımızdan 6 puanlık bir maç. Kazanmamız halinde puanımızı 15’e çıkartıp, avantajlı duruma geleceğiz. Bunun bilinci ile çalışmalarımızı sürdürdük. Konuk edeceğimiz rakibimizi yenip, zirve yarışında yerimizi alacağız’’ dedi.