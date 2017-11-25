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-Boğazlıyan Şeker’de alarm

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda liderlik koltuğunda oturduktan sonra üst üste aldığı yenilgilerle bir anda kendisini puan cetvelinin 4’üncü sırasında bulan Boğazlıyan Şekerspor, ikinci yarının ilk haftasında konuk edeceği lider Şefaatlispor ile oynayacağı maça iddialı hazırlandı.

-Boğazlıyan Şeker’de alarm

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda liderlik koltuğunda oturduktan sonra üst üste aldığı yenilgilerle bir anda kendisini puan cetvelinin 4’üncü sırasında bulan Boğazlıyan Şekerspor, ikinci yarının ilk haftasında konuk edeceği lider Şefaatlispor ile oynayacağı maça iddialı hazırlandı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
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-Boğazlıyan Şeker’de alarm

Antrenör Doğan Ayyıldız, ligde iyi bir performans sergilemelerine karşın, beklenmedik puanlar kaybettiklerini, bunu bu hafta konuk edecekleri Şefaatlispor’u yenmeleri halinde telafi edebileceklerini söyledi.
Ayyıldız, ‘’Lider Şefaatlispor’un 15 puanı bulunuyor. Biz 12 puan ve averajla dördüncü sıradayız. Bizim açımızdan 6 puanlık bir maç. Kazanmamız halinde puanımızı 15’e çıkartıp, avantajlı duruma geleceğiz. Bunun bilinci ile çalışmalarımızı sürdürdük. Konuk edeceğimiz rakibimizi yenip, zirve yarışında yerimizi alacağız’’ dedi.

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