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Boğazlıyan Şeker tepkili

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor’da Antrenör Doğan Ayyıldız, Divanlı Gençlerbirliği ile oynadıkları müsabaka sonrasında hakemlere tepki gösterdi.

13 Mart 2020 Cuma 03:16
Boğazlıyan Şeker tepkili

 Ligin ilk yarısının son müsabakasını Divanlı Gençlerbirliği takımı ile oynadıklarını hatırlatan Ayyıldız, 3-2 mağlup oldukları müsabakada hakem hatalarının maça damga vurduğunu söyledi. Ayyıldız, ‘’Geçtiğimiz yıl oynanan U19 maçında da maçı katleden Divanlı Gençlerbirliği maçının hakemi bu yıl yine sahne alarak maçımızı katletmiştir. 2019-2020 sezonunda evimizde oynadığımız Divanlı Gençlerbirliği maçının daha tartışmaları bitmemişken ne hikmetse Pazar günü oynadığımız maçta da aynı hakemi atayan Yozgat MHK skandala imza atmıştır ve bilinçli bir şekilde bizim emeğimizi el birliğiyle katletmiştir’’ dedi. Ayyıldız, ‘’İlk yarıyı 1-0 önde kapattığımız maçta ne oldu ise ikinci yarı çok tartışılacak bir penaltı ve futbolcumuzu oyundan atmıştır. Rakibe çalınan penaltı tartışılırken Muhammet Aksoy'un rakip tarafından ceza sahası içerisinde düşürülmesi hem ihraç hem penaltı iken bu pozisyon görmezden gelinmiştir. Akabinde rakip futbolcu bariz bir şekilde ofsayt iken bunu da vermemiş ve gol saymıştır. Yozgat futbol kamuoyu önünde gerçekleşen bu facia kulübüme karşı bir kıyımdır, dürüst ve adil olarak maçı seyreden herkes bunu görmüştür. Yozgat M. H. K. Başkanı ve maçın orta hakemi protesto ediyorum, taktiri orada olan futbol kamuoyuna bırakıyorum, emeğimiz çalınmıştır’’ diye konuştu.

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Boğazlıyan Şeker Tepkili
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