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Boğazlıyan Şeker'den spor okulu

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2 Temmuz tarihinde başlayıp, 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulu için kayıt başvuruları alınmaya başlandı.

Boğazlıyan Şeker'den spor okulu

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2 Temmuz tarihinde başlayıp, 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulu için kayıt başvuruları alınmaya başlandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Boğazlıyan Şeker'den spor okulu

Kayseri Şeker Yaz spor okullarına kayıtların 26 Haziran tarihinde sona ereceği, kayıtların sınırlı olduğu belirtildi. Kayseri’de Futbol ve Satranç branşlarında yapılacak olan kayıtlara Boğazlıyan bölgesinden gelen yoğun talep üzerine Boğazlıyan’da düzenlenecek olan yaz kurslarına Boks branşı da ilave edildi. Boğazlıyan Şeker yaz spor okullarına 2005-2006-2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu öğrencilerin ücretsiz olarak kayıt yaptırabileceği, az kurslarının sabah saat:09.00’da başlayıp 11.30 da sona ereceği belirtildi. Boğazlıyan ilçesinde açılacak Futbol Branşında deneyimli teknik adam Doğan Ayyıldız’ın da görev alması bekleniyor.

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