Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107922
ALTIN
275.076
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6757
EURO
6.4454

Boğazlıyan rövanşı istiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Boğazlıyan Şekerspor, hafta sonu konuk edeceği Yerköyspor’dan rövanşı alarak güçlü rakibini yarışın dışına itmek istiyor.

Boğazlıyan rövanşı istiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Boğazlıyan Şekerspor, hafta sonu konuk edeceği Yerköyspor’dan rövanşı alarak güçlü rakibini yarışın dışına itmek istiyor.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Boğazlıyan rövanşı istiyor

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligin ilk yarısında deplasmanda Yerköyspor’a iyi oynamalarına karşılık yenildiklerini ancak rövanşı vermeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Yerköyspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Ayyıldız, ‘’Pazar günü konuk edeceğimiz Yerköyspor’u taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Hedefimiz şuanda Play-Off oynamak ve puan cetvelinde çok iyi bir durumdayız. En yakın takipçilerimizden biri olan Yerköyspor’a 4 puan fark attık. Bu haftada güçlü rakibimizi Boğazlıyan’dan puansız göndermemiz durumunda Yerköyspor’un yarışın dışında kalacağını düşünüyorum. Ligin ilk yarısında deplasmanda Yerköyspor’a şansız bir şekilde yenildik. Pazar günü istediğimiz oyunu sahaya yansıtır son vuruşlarda da etkili olursak güçlü rakibimizi yeneriz ve Play-Off için önemli bir avantaj yakalarız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan Rövanşı Istiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FUTBOLCULARA MORAL
FUTBOLCULARA MORAL
Devreyi zirvede kapattı
Devreyi zirvede kapattı
Şampiyon güreşçiden ziyaret
Şampiyon güreşçiden ziyaret
HAYALLERE DOKUNUŞ
HAYALLERE DOKUNUŞ
KIZLAR ÜZGÜN
KIZLAR ÜZGÜN
Yozgat yarı finalde
Yozgat yarı finalde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim