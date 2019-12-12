Boğazlıyan rövanşı istiyor

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligin ilk yarısında deplasmanda Yerköyspor’a iyi oynamalarına karşılık yenildiklerini ancak rövanşı vermeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Yerköyspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Ayyıldız, ‘’Pazar günü konuk edeceğimiz Yerköyspor’u taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Hedefimiz şuanda Play-Off oynamak ve puan cetvelinde çok iyi bir durumdayız. En yakın takipçilerimizden biri olan Yerköyspor’a 4 puan fark attık. Bu haftada güçlü rakibimizi Boğazlıyan’dan puansız göndermemiz durumunda Yerköyspor’un yarışın dışında kalacağını düşünüyorum. Ligin ilk yarısında deplasmanda Yerköyspor’a şansız bir şekilde yenildik. Pazar günü istediğimiz oyunu sahaya yansıtır son vuruşlarda da etkili olursak güçlü rakibimizi yeneriz ve Play-Off için önemli bir avantaj yakalarız’’ dedi.