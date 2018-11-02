Boğazlıyan kendini buldu

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligin ilk iki haftasında istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftada hükmen 3 puan aldıklarını hatırlatan Ayyıldız, ‘’Yerköy temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet ile kendimizi bulduk. Güçlü rakibimiz karşısında oyuncularımız gerçekten çok iyi performans sergilediler ve net bir skor ile 3 puanı hanemize yazdırdık. Bundan sonraki haftalarda da bir çıkış yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi.