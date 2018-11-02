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Boğazlıyan kendini buldu

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında aldığı galibiyet ile kendini buldu.

Boğazlıyan kendini buldu

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında aldığı galibiyet ile kendini buldu.

02 Kasım 2018 Cuma 08:30
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Boğazlıyan kendini buldu

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligin ilk iki haftasında istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftada hükmen 3 puan aldıklarını hatırlatan Ayyıldız, ‘’Yerköy temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet ile kendimizi bulduk. Güçlü rakibimiz karşısında oyuncularımız gerçekten çok iyi performans sergilediler ve net bir skor ile 3 puanı hanemize yazdırdık. Bundan sonraki haftalarda da bir çıkış yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi. 

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Boğazlıyan Kendini Buldu
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