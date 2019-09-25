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Boğazlıyan hedef büyüttü

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Boğazlıyan hedef büyüttü

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Boğazlıyan hedef büyüttü

Kadrosunu koruyan, güçlü kadrosunun üzerine takviyeler yaparak daha da güçlenen Boğazlıyan Şekerspor, bu sezon hedefine ulaşıp, Bölgesel Amatör Ligi kapısını zorlayabilmenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Doğan Ayyıldız, şampiyonluk hedefiyle başlayacakları sezon öncesi hem takımı hem de eksikleri görebilme adına hazırlık maçları oynamaya çalıştıklarını kaydetti. Tecrübeli teknik adam Ayyıldız, ‘’Uzun süredir genç yeteneklerle mücadele verdiğimiz ligde bu sezon daha tecrübeli bir kadro ile mücadele edeceğiz. Hedefimiz öncelikle gruptan çıkıp, play-off grubuna kalmaktır. İkinci etapta ise play-off grubunu lider tamamlayıp, şampiyonluk turunu atmaktır. Üçüncü etapta ise, gönlümüz Sorgun Belediyespor’un bir üst lige çıkmasından yanadır. Eğer böyle bir şey olursa, biz de doğrudan Bölgesel Lige’e terfi etmek niyetindeyiz. Yoksa baraj maçında gücümüzü deneriz’’ diye konuştu.

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