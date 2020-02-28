Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110418
ALTIN
328.574
DOLAR
6.1779
STERLİN
8.0060
EURO
6.7870

Boğazlıyan gözünü lidere dikti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele eden Boğazlıyan Şekerspor, Pazar günü deplasmanda lider Çayıralan Esnafspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak hem şampiyonluk iddiasını sürdürmek hem de güçlü rakibindne liderlik koltuğunu devralmak istiyor.

28 Şubat 2020 Cuma 03:07
Boğazlıyan gözünü lidere dikti

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Play-Off grubuna çok iyi bir başlangıç yapmalarına karşılık ligin ikinci haftasında Tuzkayaspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Akdağmadenispor’u yenerek o mağlubiyeti telafi ettiklerini dile getiren Ayyıldız, ‘’Pazar günü deplasmanda lider Çayıralan Esnafspor’u yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Normal sezonda da aynı gurupta yer aldığımız Çayıralan Esnafspor ile iki kez karşılaştık ve iki müsabakayı da kaybetti. Ama bu sefer işimizi şansa bırakmayacağız ve güçlü rakibimizden hem iki müsabakanın rövanşını alacağız, hem de liderlik koltuğunu devralacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyan Gözünü Lidere Dikti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN
YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN
Yozgatspor istanbul’da
Yozgatspor istanbul’da
Kızlar Ordu’ya puan için gidiyor
Kızlar Ordu’ya puan için gidiyor
Sorgun istanbul yolcusu
Sorgun istanbul yolcusu
Basketbola devam ediyorlar
Basketbola devam ediyorlar
YOBiS’TEN KIŞ TURU
YOBiS’TEN KIŞ TURU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim