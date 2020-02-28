Boğazlıyan gözünü lidere dikti

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Play-Off grubuna çok iyi bir başlangıç yapmalarına karşılık ligin ikinci haftasında Tuzkayaspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Akdağmadenispor’u yenerek o mağlubiyeti telafi ettiklerini dile getiren Ayyıldız, ‘’Pazar günü deplasmanda lider Çayıralan Esnafspor’u yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Normal sezonda da aynı gurupta yer aldığımız Çayıralan Esnafspor ile iki kez karşılaştık ve iki müsabakayı da kaybetti. Ama bu sefer işimizi şansa bırakmayacağız ve güçlü rakibimizden hem iki müsabakanın rövanşını alacağız, hem de liderlik koltuğunu devralacağız’’ dedi.