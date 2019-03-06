Bocce’ye Kadışehri damgası

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Bocce müsabakalarında, Kadışehri Şehit Adem Canbolat Ortaokulu, Yıldız Kız takımı birinci oldu. Aynı okulun Yıldız Erkek takımı ikinci, Küçük Kız ve Küçük Erkek takımları ise il üçüncülüğü ile yetindi. Kaymakam Fikret Dağ, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.