BOCCE SPORUNA iLGi ARTIYOR

Hem kızlarda hem de erkeklerde bütün rakiplerini yenen Bozok Ortaokulu il şampiyonu oldu. Bozok Stadı bahçesinde gerçekleştirilen Bocce turnuvası oldukça çekişmeli geçti. Birbirlerini yenebilmek için kıyasıya yarışan genç Bocceciler izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Erkeklerde Bozok Ortaokulu birinci, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ikinci, Merkez Ortaokulu üçüncü, Kadışehri Şehit Adem Canbolat Ortaokulu dördüncü olurken, kızlarda ise Bozok Ortaokulu birinci, Kadışehri Şehit Adem Canbolat Ortaokulu ikinci, Merkez Ortaokulu üçüncü, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ise dördüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreni ile il finallerine katılan takımlar kupa ve madalyalarını alırken, kızlarda ve erkeklerde il şampiyonu olan Bozok Ortaokulu Yozgat’ı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.