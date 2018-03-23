BOCCE OYNADILAR

Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret eden öğrenciler, huzurevi sakinleriyle birlikte, bahçede bulunan bocce alanında iki takım halinde yarıştılar. Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de katılım gösterdi. Öğrenciler, huzurevi sakinleri yaşlılar ile birlikte bocce oynayarak kıyasıya yarışırken, kazanan huzurevi sakinlerinin takımı oldu. Oyuna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Neşeli ile birlikte öğretmenler ve basın mensupları da dahil olunca ortaya renkli görüntüler çıktı. İl Müdürü Neşeli, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Yaşlılarımızın severek yaptığı bir spor olan bocce turnuvasında kazanan yaşlılarımız oldu. Gençlerle keyifli anlar yaşadılar” dedi.

