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BiZiM YILIMIZ

YOZGAT, bu yıl sporda altın yılını yaşıyor. Daha önce çıktığı Süper Lig'den düşerek, yeniden yapılanma sürecine giren Yozgat Bozokspor'dan sonra yıllardır bir üst lige çıkabilme mücadelesi veren Yozgatspor'da şampiyonluk turunu Tokat deplasmanında aldığı galibiyetle attı.

BiZiM YILIMIZ

YOZGAT, bu yıl sporda altın yılını yaşıyor. Daha önce çıktığı Süper Lig'den düşerek, yeniden yapılanma sürecine giren Yozgat Bozokspor'dan sonra yıllardır bir üst lige çıkabilme mücadelesi veren Yozgatspor'da şampiyonluk turunu Tokat deplasmanında aldığı galibiyetle attı.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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BiZiM YILIMIZ

Sorgun Belediyespor, amatör kümede şampiyon oldu, kırmızı siyahlıların gruptan çıkmasının ardından önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele hakkını elde etti. Hentbol kızlarda Yozgat ASP takımı birinci lige, Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Efeler ligi'ne, Sorgun Engelliler Basketbol takımı da 3'üncü lige çıkabilmek için play-off elemelerinde mücadele verecek. Voleybol takımı ilk turu geçerek, final grubuna yükselip, bir üst lige göz kırptı.

YOZGAT, deyim yerinde ise altın yıllarından birisini yaşıyor, spor alanlarında. Farklı branşlarda  mücadele veren 6 takımımızdan ikisi bir üst ligde mücadele hakkını elde ederken, 4 takımımızda bir üst lige çıkabilme heyecanını yaşıyor. Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, daha önce mücadele verdiği Süper Lige bu kez şampiyon olarak döndü. Kırmızı siyahlı ekibimiz, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek. Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta Yozgatspor, şampiyonluk turunu attı. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon olan Sorgun Belediyespor, Yozgatspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele hakkını yeniden elde etti. Yozgatspor, ligde oynayacağı iki maçının ardından 3'üncü lige terfi eleme müsabakalarına katılacak. Oynayacağı eleme maçını kazanması halinde önümüzdeki sezon 3'üncü lige yıllar sonra dönüş yapacak. Hentbol kız takımı, ligi üçüncü sırada tamamladı. Yozgat ASP Hentbol takımı, oynayacağı eleme maçlarında başarılı olması halinde önümüzdeki sezon birinci ligde mücadele hakkını elde edecek. Sorgun Belediyesi Voleybol takımı, ligi ikinci sırada tamamlayarak, Kayseri'de yapılan Efeeler Ligine terfi birinci etap karşılaşmalarına katıldı. Maçlarını kazanan sarı siyahlı ekip, final grubunda mücadele edecek. Finalde 4 takım bulunuyor. Bu takımlardan ikisi bir üst lige çıkacak. Sorgun Engelliler Basketbol takımı da play-off oynama hakkını elde etti. Engelliler, oynayacakları play-off müsabakalarında başarılı olması halinde 3'üncü lige terfi ederek, önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele hakkını elde etmiş olacak.

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