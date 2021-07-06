Bizim kızlardan farklı tarife

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen 26’ıncı Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası önceki gün 43 takımdan 650 sporcunun katılımıyla başladı. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise turnuvanın ilk gününde ev sahibi Antalya Konyaaltı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakayı 9-13 kaybetti. Turnuvanın ikinci gününde ise Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Gençlikspor takımı ile karşı karşıya gelen bizim kızlar, güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koydu. A takım ile Altyapı oyuncularının karması Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Gençlikspor takımı karşısına çıkan temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini 11-2 mağlup etti. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımı bugün ise Diyarbakır İl Karması ile karşı karşıya gelecek.