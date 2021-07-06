Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392.64
ALTIN
499.02
DOLAR
8.6633
STERLİN
12.0241
EURO
10.3162

Bizim kızlardan farklı tarife

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antalya’da bu sene 26’ıncısı düzenlenen Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasının ikinci gününde Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Gençlikspor takımını farklı mağlup etti.

06 Temmuz 2021 Salı 00:02
Bizim kızlardan farklı tarife

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen 26’ıncı Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası önceki gün 43 takımdan 650 sporcunun katılımıyla başladı. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise turnuvanın ilk gününde ev sahibi Antalya Konyaaltı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakayı 9-13 kaybetti. Turnuvanın ikinci gününde ise Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Gençlikspor takımı ile karşı karşıya gelen bizim kızlar, güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koydu. A takım ile Altyapı oyuncularının karması Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Gençlikspor takımı karşısına çıkan temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini 11-2 mağlup etti. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımı bugün ise Diyarbakır İl Karması ile karşı karşıya gelecek. 

Anahtar Kelimeler:
Bizim Kızlardan Farklı Tarife
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor üçüncü oldu
Yozgatspor üçüncü oldu
Altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Bozokspurlu oyuncuların turnuva heyecanı
Bozokspurlu oyuncuların turnuva heyecanı
Bizim kızlar hentbol turnuvasında
Bizim kızlar hentbol turnuvasında
Bozokspor’da turnuva hazırlığı
Bozokspor’da turnuva hazırlığı
Alt yapı seçmeleri yapılacak
Alt yapı seçmeleri yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim