Bizim Kızlara takviye

Geçtiğimiz sezon Tekirdağ Belediyespor ile Süper Lige yükselme sevinci yaşayan Dilek Serçe ve Zehra Karaboğaz’ı renklerine bağlayan kırmızı siyahlı ekip yeni sezonda hedef büyülttü. Cumartesi günü başlayacak olan Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde çok zor bir gruba düşen ve rakipleri ile başa baş müsabakalar oynayabilmek için takviyeye ihtiyacı olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı daha önce prensip anlaşmasına vardığı iki tecrübe oyuncu ile anlaşma sağladı. Yeni sezonda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısı için ter dökecek olan Dilek Serçe ile Zehra Karaboğaz yarın deplasmanda Pazarspor ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerlerini alacaklar.

Dilek Serçe yaptığı açıklamada, 22 yaşında olduğunu ve Kastamonu Üniversitesi BESYO’dan mezun olduğunu söyledi. Hentbola çok küçük yaşta başladığını hatırlatan Karaboğaz, ‘’İlk olarak Artsam kolejinde profesyonel hentbol oynamaya başladım. 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lige çıkan kadroda sol kanat, orta oyun kurucu mevkilerinde oynadım. Ankara Gölbaşına transfer oldum. 2. Ligden 1. Lige çıkan kadroda orta oyun kurucu, sol ve sağ oyun kurucu olarak görev aldım. Daha sonra Tekirdağ Belediyespor’da orta oyun kurucu olarak oynadım ve başarılı bir sezon geçirip Süper Lige yükseldik. Şu anda da Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yer alacağım için oldukça heyecanlı ve mutluyum. Yeni sezonda çok güçlü bir rakip olacağımıza inanıyorum. Bu süreçte yanımızda olacak olan Teknik kadromuza ve Antrenörümüz Enis Hocaya çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ve herkese başarılar diliyorum’’ dedi.

Zehra Karaboğaz ise 23 yaşında olduğunu ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olduğunu belirtti. 14 yıldır hentbolun hayatının başrolünde olduğuna dikkat çeken başarılı oyuncu, ‘’Bu süreçte birçok takımda sol oyun kurucu ve sağ oyun kurucu mevkilerinde yer aldım. Giresun Görele, Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi ve Tekirdağ Belediyespor oynadığım takımlardan birkaçı. 2. Ligden 1. Lige çıktığımız Gölbaşı Belediyesi spor kulübünde güzel bir sezon geçirdikten sonra sol oyun kurucu olarak 1. Lig’deki Tekirdağ Belediyespora transfer oldum. Orada aldığımız galibiyetler neticesinde Süper Lige yükseldik. Şuanda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile güzel bir sezona adım atacağız, takımdan çok aile gibi bir kulüp de yer aldığım için çok mutluyum. Yeni sezonda güzel başarılara adım atacağımıza inanıyorum. Kulüp başkanımıza ve bize her konuda destek olan Antrenörümüz Enis Atmaca hocamıza teşekkür ediyorum. Herkese Başarılar dilerim’’ dedi.

