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Bizim kızlar kötü başladı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında deplasmanda Pazarspor ile oynadığı müsabakayı 24-19 kaybetti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:18
Bizim kızlar kötü başladı

İki milli oyuncusu Atiye Gülseven ve Zeynep Yüksektepe’den yoksun çıktığı müsabakada rakibi karşısında iyi mücadele etse de mağlubiyetten kurtulamadı. Müsabakanın ilk yarısına tutuk başlayan bizim kızlar rakibi karşısında ilk dakikalarda yediği goller ile geriye düşen taraf oldu. Müsabakanın ilk yarısın 9-5 geride kapatan kırmızı siyahlı ekip, ikinci yarıda toparlandı ve Pazarspor karşısında başa baş bir oyun ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda aradaki farkı kapatamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sahadan 24-19 mağlup ayrıldı. Pazarspor ile oynanan müsabakada ilk defa Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının formasını giyen yeni transferler Zehra Karaboğaz ve Dilek Serçe’nin ise uyum sorunu yaşadığı gözlemlendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Semanur Buse Baran attığı 8 gol ile müsabakanın en golcü ismi olurken, Baran’ı takımında 4 gol ile Hilal Doğan ve 3 gol ile de Zehra Karaboğaz takip etti. Ev sahibi Pazarspor’da İrem Can İnce attığı 6 gol ile takımının en golcü ismi olurken İnce’yi 5 gol ile Binnur Civaoğlu, 4 gol ile Elif Tercüman ve Ümran Yardım takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Rümeysa Atik, Semanur Buse Baran Dilek Serçe birer kez, Hilal Doğan ise iki defa iki dakika cezası alırken, Zehra Karadavut ve Dilek Serçe sarı kart gördü. Ev sahibi Pazarspor’da ise Bilge Birben, Selin Pune, İlayda Gürsoy, Elif Tercüman birer kez, İrem Can İnce ve Ümran Yardım ise iki defa iki dakika cezası aldı. Selin Pune ve İrem Can İnce ise sarı kart gördü. 

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