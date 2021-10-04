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Bizim Kızlar iyi yolda

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü start alacak olan lig öncesinde son hazırlık müsabakasını Kırşehir Belediyespor ile oynadı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:39
Bizim Kızlar iyi yolda

Şimdiye kadar üç hazırlık müsabakası oynayan ve güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele eden Yozgat temsilcisi lig öncesinde umut verdi. B Grubunda yer alan ve şampiyon olabilmek için birçok transfer yapan Kırşehir Belediyespor’u konuk eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etti. Karşılıklı ataklar ile geçilen müsabakanın son 10 dakikalık bölümünde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca genç oyuncularını sahaya sürdü. Güçlü rakibime 29-27 mağlup olana kırmızı siyahlı ekip bugünden itibaren Cumartesi günü deplasmanda Pazarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, lig hazırlıkları döneminde üç tane hazırlık müsabakası oynadıklarını ve takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Oynadıkları hazırlık müsabakalarında eksik yönleri tespit ettiklerine dikkat çeken Atmaca, Cumartesi gününe kadar takımının tam manasıyla hazır olacağını ifade etti. Bugünden itibaren ligin ilk haftasında Pazarspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Atmaca, ‘’Pazarspor’u yenebilecek güce sahibiz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu sene hedefimiz eğer takıma yeni oyuncular katabilirsek üst sıraları zorlamak. Gerçekten çok güçlü takımların yer aldığı bir grupta mücadele edeceğiz ancak bu gruptan alnımızın akıyla ligi istediğimiz noktada bitirerek çıkacağımıza inancım tam’’ dedi.  

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Bizim Kızlar Iyi Yolda
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