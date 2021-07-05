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Bizim kızlar hentbol turnuvasında

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu sene 26’ıncısı düzenlenen Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol turnuvasına katıldı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:47
Bizim kızlar hentbol turnuvasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliği ile başlayan 26’ıncı Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek 48 takımdan 70 sporcunun katıldığı turnuva Milli Egemenlik Stadı’nda 6 kortta düzenleniyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise turnuvada altyapı ve A takımdan oyuncular ile mücadele edecek. Temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyespor, Diyarbakır İl karması, Gaziantep İl Karması 2002, Kastamonu Gün Medya Grup Merkez Orta Okulu, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü takımları ile eşleşti. Turnuvanın ilk gününde ise temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyespor ile mücadele etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün ise Gün Medya Grup Merkez Orta Okulu takımı ile karşı karşıya gelecek. 

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Bizim Kızlar Hentbol Turnuvasında
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