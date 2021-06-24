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Bizim Kızlar hazırlıklara başlayacak

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezonun startını erken vermeye hazırlanıyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:21
Bizim Kızlar hazırlıklara başlayacak

Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettikleri Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının kızları yeni sezonda hedeflerini biraz daha yüksek tutmayı amaçlıyor. Ligin en genç takımı olmalarına rağmen üst düzey performans sergileyerek birçok güçlü takım ile başa baş mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı taraflı tarafsız herkesin taktirini toplamıştı. Yeni sezonda hedeflerini üst sıralar olarak belirleyen Bizim Kızlar, bu hedeflerine ulaşabilmek için yeni sezon hazırlıklarına erken başlamayı planlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezon için hazırlıklara erken başlamayı amaçladıklarını söyledi. Alt yapıda da yer alan oyuncuları ile birlikte A takım antrenmanlarına bu hafta içerisinde başlamayı amaçladıklarının altını çizen Atmaca, ligin başlayacağı güne kadar oyuncuları ile yoğun bir şekilde hazırlanacaklarını ve ligin en hazır takımları arasında da kendilerinin yer alacağını belirtti.

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Bizim Kızlar Hazırlıklara Başlayacak
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