BiZDEN MUTLUSU YOK

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, herkesi bütünleştirebilecek sonuçlar almak istediklerini söyledi. İlk dört hafta gerçekten çok iyi mücadele ettiklerini dile getiren Baş, ‘’İlk dört haftalık periyotta iyi takımlar ile oynadık, bir haftalık aramız var. Arada oyuncularım iyi bir tatil yapacaklar, toplandıktan sonra Ünyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Her mücadeleyi maç maç düşünüyoruz, çok güzel bir final maçı oldu. Amasya’yı da yabana atmamak lazım. Biz bu gün hücum varyasyonlarında biraz kısır kalmamıza rağmen kaçan bir tane çok net golümüz var bir tane de attığımız gol var. Verilmeyen penaltılarımız var. Taraftarlarımızı da bize verdikleri destekten dolayı tebrik ediyorum, 12’inci transferimiz bizi izlemeye devam etsin’’ dedi.