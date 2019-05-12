BiZ GELDiK 3. LiG

Bolu’da oynanan karşılaşmada, ilk turda penaltılarla rakiplerine elenen Yozgatspor ile Konya temsilcisi Akşehirspor’u seri penaltılarda geçti. Maçın ilk atağı 4’üncü dakikada Yozgatspor’dan geldi. Gelişen kontratakta Essosa aldığı topla ceza sahası içerisine girdi, kaleye gönderdiği top kaleci kalecide kaldı. 32’inci dakikada Burak Emre Kaya’nın ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Sebahattin’in şutu kalecide kaldı. 40’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Nurettin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Hüseyin’in kafa şutu kaleci güçlükle kornere çeldi, ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarı yine ilk atak Yozgatspor’dan geldi. 48’inci dakikada Esosa’nın kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Mert’in kafa şutu kalecide kaldı. 64’üncü dakikada Esosa’nın defansın arkasına attığı topla buluşan Sebahattin, şutu kaleciden döndü. Dönen topu Nurettin tamamladı ama üstten farklı şekilde auta çıktı. 71’inci dakikada Erol, sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Hüseyin’den önce Akşehirspor defansı araya girdi, tehlikeyi uzaklaştırdı. 72’inci dakikada Akşehir defansının hatasında topu önünde bulan Nurettin’in sert şutu kalecide kaldı. 76’ıncı dakikada soldan gelişen Yozgatspor atağında Burak Emre’nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Esosa’nın çevirmek istediği top önce kaleciye sonra tekrar Esosa’ya çarparak auta çıkınca normal süre golsüz tamamlandı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca, penaltı vuruşlarına geçildi. Takımlar 5’er penaltı vuruşundan 3’er penaltı kaçırınca skor 2-2 oldu. Ardından seri penaltılara geçildi. Yozgatspor, 4 penaltıyı golle sonuçlandırırken, Akşehirspor, son penaltı vuruşunu kullanamayınca maç 6-5 Yozgatspor’un 3’üncü lige çıkan taraf oldu.

BİRLİKTE İZLEDİLER:

Bolu'da oynanan karşılaşmaya yurdun farklı bölgelerinden yüzlerde Yozgatlı akın etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan maçı birlikte izledi.



MAÇIN KAHRAMANI: Bolu'da oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı. Uzutma dakikalarından da gol sesi çıkmadı. Sonuç penaltı vuruşlarına kaldı. Yozgatspor ilk penaltı vuruşundan yararlanamadı. 'Maç gitti' derken sahneye kaleci Cengiz çıktı. 5 penaltıdan 3'ünü kurtardı. Akşehir kalecisi de 5 penaltı vuruşundan 3'ünü kurtarınca, normal peanlıt vuruşlarında da eşitlik bozulmadı. Seri pyenaltı vuruşlarına geçildi. Karşılıklı atışlar yapıldı. Yozgatspor, kullandığı 4 penaltı vuruşundan da sonuç aldı. Akşehirspor ise kullandığı 3 penaltı vuruşundan sonra 4'üncü vuruş için topun başına geçen oyuncunun şutu, üsten avuta çıkınca maç 6-5 Yozgatspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın bitişi ile birlikte trübünlerde takıma 90 dakika destek veren taraftarlar sahaya inip, kaleci Cengiz'in önce etrafında daha sonra da üzerinde sevgi yumağı oluşturdu. Yozgatspor'un uzun bir aradan sonra yeniden üçüncü lige çıkmasında önemli bir paya sahip olan Kaleci Cengiz, bu sevgiyi hak eden isimlerden birisi oldu.



UMUTSUZDULAR AMA: Bolu'da oynanan 3'üncü lige terfi eleme müsabakasını televizyondan naklen izleyen Yozgat'ta kalan taraftar grubu, ortaya konulan mücadeleden pek mumnun kalmadı. Maçın normal suresi ve uzutmalarda da gol sesi çıkmadı. Ancak, penaltı vuruşlarına kötü bir başlangıç yapan kırmızı siyahlılar, taraftarların da umudunu kaybetmesine neden oldu. Ancak, seri penaltılarda hem Esosa hem de kaleci Cengiz takımın üçüncü lige çıkmasında önemli rol oynayan isimler oldu.

