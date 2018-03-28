Biz bir ekibiz

akımlarının sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını belirten Akgün, ’’Teknik ekibimiz, futbolcularımız buna inanıyor. Ligi bitimine iki hafta kala takımımızın ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Şampiyonluk şansımız halen devam ediyor. Bu nedenle birlik beraberlik içerisinde tek yürek olursak son iki haftayı kazasız atlatacağımızı ve rakiplerimizin de puan kaybedeceğine inanıyorum’’ dedi.