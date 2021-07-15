Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1367.25
ALTIN
504.53
DOLAR
8.5978
STERLİN
11.9428
EURO
10.1944

Biz Anadoluyuz

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Biz Anadoluyuz projesi kapsamında 40 öğrenci Ankara’ya gitti.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:29
Biz Anadoluyuz

Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Yozgat tan 6, 7 ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerden 40 öğrenci ve başlarında 5 öğretmenle Ankara’ya gittiler. Öğrenciler Ankara’da Taceddin Dergahı, Ankara Kalesi Cezaevi Müzesi, Tuz Gölü gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek 13-16 Temmuz tarihlerinde misafir olacaklar. Birlikte kardeş olmayı yaşayarak görerek öğrenecek, Devletimizin gençlere verdiği değeri anlamaları için düzenlenen gezide öğrenciler 16 Temmuz tarihine kadar kültür gezileri yapacaklar. 

Anahtar Kelimeler:
Biz Anadoluyuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekrar çağırıldılar
Tekrar çağırıldılar
Sivasspor radarındalar
Sivasspor radarındalar
Parlak’a milli ziyaret
Parlak’a milli ziyaret
Atletizm çalışmalarına devam
Atletizm çalışmalarına devam
Kadınların Kick-Boks tutkusu
Kadınların Kick-Boks tutkusu
Sorgun’a portatif yüzme havuzu
Sorgun’a portatif yüzme havuzu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim