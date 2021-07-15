Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Yozgat tan 6, 7 ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerden 40 öğrenci ve başlarında 5 öğretmenle Ankara’ya gittiler. Öğrenciler Ankara’da Taceddin Dergahı, Ankara Kalesi Cezaevi Müzesi, Tuz Gölü gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek 13-16 Temmuz tarihlerinde misafir olacaklar. Birlikte kardeş olmayı yaşayarak görerek öğrenecek, Devletimizin gençlere verdiği değeri anlamaları için düzenlenen gezide öğrenciler 16 Temmuz tarihine kadar kültür gezileri yapacaklar.