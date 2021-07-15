Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Yozgat tan 6, 7 ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerden 40 öğrenci ve başlarında 5 öğretmenle Ankara’ya gittiler. Öğrenciler Ankara’da Taceddin Dergahı, Ankara Kalesi Cezaevi Müzesi, Tuz Gölü gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek 13-16 Temmuz tarihlerinde misafir olacaklar. Birlikte kardeş olmayı yaşayarak görerek öğrenecek, Devletimizin gençlere verdiği değeri anlamaları için düzenlenen gezide öğrenciler 16 Temmuz tarihine kadar kültür gezileri yapacaklar.
15 Temmuz 2021 Perşembe 00:29