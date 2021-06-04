Bisikletçiler yağmur çamur dinlemiyor

KISA adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu, son günlerde Yozgat’ı etkisi altına alan sağanak yağmurda dahi bisiklet sürmekten vazgeçmiyorlar.Pandemi ve soğuk havalar nedeniyle bisiklet turlarına çıkamayan Bisiklet Severler, tam kapanma sürecinin geride kalması ile birlikte önce hafta içi Pazartesi ve Perşembe günleri şehir turu yapmaya başladılar. Hafta sonu yasaklarının tamamen kalkmasını bekleyen Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu, yasakların kalkmasının ardından köy turlarına da başlamayı amaçlıyorlar. Hafta başından itibaren Yozgat’ta etkili olan sağanak yağmurda bisikletlerini alan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu, Cumhuriyet alanında toplandıktan sonra anayol üzerinden Sarıhacılı mahallesine gittiler. Oradan bayraklı tepeye çıkan bisikletçiler yine anayol üzerinden il merkezine geldiler. Yağmura ve çamura aldırış etmeyen bisikletçiler, uzun süredir süremedikleri bisikletleri ile hem spor yaptılar hem de pandeminin stresini üzerlerinden atamaya çalıştılar. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Mehmet Tufan, tam kapanma sürecinin ardından yasakların kalkması ile Pazartesi ve Perşembe günleri düzenledikleri şehir turlarına halen devam ettiklerini söyledi. Havaların yağışlı, yolların çamurlu olmasının kendilerini durdurmadığını anlatan Tufan, hafta sonları yasakları kalkana kadar şehir turlarına devam edeceklerini, hafta sonu yasaklarının kalkması durumunda ya da esnetilmesi durumunda ise köy gezilerine başlamayı amaçladıklarını belirtti.