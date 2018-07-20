Bisikletçiler boş durmuyor

İki ayrı kulüp adı altında faaliyetlerini sürdüren bisikletçiler, şehir dışına yönelik yaptıkları organizasyonların yanında, farklı illerde düzenlenen festival, şenlik gibi etkinliklere de katılarak Yozgat'ın adını duyurmaya çalışıyorlar. Bisikletçiler formlarını korumak, farkındalığı artırmak amacıyla haftanın belirli günlerinde gece şehir içi turlar gerçekleştiriyorlar. Bisikletçiler, gerçekleştirdikleri şehir içi turlarla, yaşanabilir daha temiz bir kent, çevre kirliliğini, karbon salınımını ve gürültüyü azaltmak, trafiği kent merkezinde hafifletmek, park problemini azaltmak, kısa-orta mesafe ulaşımın daha rahat sağlanması için bisiklet kullanımını artırmak istediklerini belirttiler.