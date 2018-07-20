Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954

Bisikletçiler boş durmuyor

YOZGAT'ta özellikle son üç yıllık süreç içerisinde bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte oluşan gruplar, çeşitli etkinliklere de imza atıyor.  

Bisikletçiler boş durmuyor

YOZGAT'ta özellikle son üç yıllık süreç içerisinde bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte oluşan gruplar, çeşitli etkinliklere de imza atıyor.  

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
3 Okunma
Bisikletçiler boş durmuyor

İki ayrı kulüp adı altında faaliyetlerini sürdüren bisikletçiler, şehir dışına yönelik yaptıkları organizasyonların yanında, farklı illerde düzenlenen festival, şenlik gibi etkinliklere de katılarak Yozgat'ın adını duyurmaya çalışıyorlar. Bisikletçiler formlarını korumak, farkındalığı artırmak amacıyla haftanın belirli günlerinde gece şehir içi turlar gerçekleştiriyorlar. Bisikletçiler, gerçekleştirdikleri şehir içi turlarla, yaşanabilir daha temiz bir kent, çevre kirliliğini, karbon salınımını ve gürültüyü azaltmak, trafiği kent merkezinde hafifletmek, park problemini azaltmak, kısa-orta mesafe ulaşımın daha rahat sağlanması için bisiklet kullanımını artırmak istediklerini belirttiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Önce balon, sonra top
Önce balon, sonra top
OKÇULUK GELiŞiYOR
OKÇULUK GELiŞiYOR
ALT YAPI ÇOK ÖNEMLi
ALT YAPI ÇOK ÖNEMLi
Mehmet Çiloğlu’da Yozgatspor’da
Mehmet Çiloğlu’da Yozgatspor’da
Bozokspor transferleri bitirdi
Bozokspor transferleri bitirdi
Proje devam ediyor
Proje devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim