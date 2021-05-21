BiSiKLET TURUNDA YOBiS DESTEĞi

Geniş katılımın sağlandığı bisiklet turunda kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler topluluğu gençlik haftası etkinliklerine yaklaşık 20 kişi ile destek oldular. Yozgat Bisiklet Sevenler topluluğu üyelerinden Mehmet Tufan, birkaç arkadaşının bira araya gelerek oluşturdukları gruplarının her geçen gün biraz daha büyüdüğü bu grupları ile de Yozgat’ta birçok etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Kendi yaptıkları etkinlikler dışında son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet turuna geniş bir katılım sağladıklarını dile getiren Tufan, yasakların bitmesinin ardından tekrar kendi aralarında da bisiklet turları düzenlemeye başlayacaklarını ifade etti.