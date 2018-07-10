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Bisiklet Türkiye şampiyonası Yozgat’ta

TÜRKİYE Yol Bisikleti Şampiyonası Yozgat’ta düzenlenecek. Yaklaşık 400 profesyonel bisikletçinin katılacağı Türkiye Şampiyonasın 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bisiklet Türkiye şampiyonası Yozgat’ta

TÜRKİYE Yol Bisikleti Şampiyonası Yozgat’ta düzenlenecek. Yaklaşık 400 profesyonel bisikletçinin katılacağı Türkiye Şampiyonasın 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Bisiklet Türkiye şampiyonası Yozgat’ta

Dağcılık Federasyonu Yozgat İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere’nin öncülüğünde Yozgat Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilecek olan şampiyonada dereceye giren sporcular milli takıma seçilme hakkı kazanacak. Dağcılık Federasyonu Yozgat İL Temsilcisi Kemal Emre Akdere, daha önce Yozgat’ta dağ bisiklet yarışmalarının gerçekleştirildiğini şimdi ise yaptıkları girişimler sonucunda Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasını Yozgat’a kazandırdıklarını söyledi. Yaklaşık 400 Profesyonel Bisikletçinin katılacağı Türkiye Şampiyonasının 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini dile getiren Akdere, Türkiye’nin dört bir yanında Yozgat’a gelecek olan bisikletçilerin Yozgat’ın tanıtımı açısından da önemli rol oynayacağını ifade etti.
ROMA HAMAMI İLE BAŞLAYACAK
Dağcılık Federasyonu Yozgat İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, üç gün boyunca devam edecek olan Türkiye Yol Bisikleti şampiyonasının Sarıkaya Roma Hamamı çevresinde başlayacağını vurguladı. Roma Hamamı’nın tanıtımına katkı sağlamak adına böyle bir şey yaptıklarının altını çizen Akdere, ‘’Bizim en büyük amacımız Yozgat’ın tanıtımı. Bunun içinde Yozgat’ın tanıtımına Sarıkaya Roma hamamı ile başlamak istedik. Şampiyonanın ilk gününde bisikletçilerimiz Roma Hamamı çevresinde yarışacaklar. İkinci ve üçüncü gününde ise Atatürk Yolunda yarışmalar devam edecek’’ diye konuştu. 

Son Güncelleme: 10.07.2018 09:44
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