BiSiKLET HEYECANI

Yarın Sarıkaya ilçesinde start alacak olan bisikletçiler 3 gün boyunca Yozgat’ta şampiyon olabilmek için çaba gösterecekler. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Belediyenin katkıları ile ulusal Yol Bisiklet Türkiye şampiyonasına Yozgat’ın ev sahipliği yapacağını söyledi. Genç kızlar, erkekler ve yıldız erkekler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 400’ün üzerinde sporcunun katılacağını dile getiren Karslıoğlu, ‘’Burada Türkiye şampiyonluğunu kazanan sporcularımız Avrupa şampiyonasına katılmaya da hak kazanacak. Yarın başlayacak olan yarışmalarımız 27 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Yarışmalar sonrasında da ödül töreni düzenleyeceğiz. Yarın Sarıkaya’da bir gösteri sporu yapılacak. Sarıkaya Roma Hamamını tanıtımı amacıyla orada yapılacak. Şampiyonamızda 26 ve 27 Temmuz tarihinde ise il merkezinde yarışmamız gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Alanından çıkacak olan sporcularımız Üniversite yolu üzerindeki düzlükten devam edip Osmanpaşa köyüne kadar devam edecek. Buradaki amacımız spor alanında Yozgat’ın tanıtımını yapmak. Yozgat’ta da bisiklet Türkiye şampiyonasının yapıldığını göstermek. Yozgat Belediyesi böyle bir sporun ve Yozgat’ın tanıtımına katkıda bulunması bizim için çok önemli. Daha önce dağ bisiklet şampiyonası yapıyorduk bu sene de kategori değiştirdik ve Yol bisikleti şampiyonası yapıyoruz. Şampiyonanın yapılacağı saatlerde Atatürk Yolu trafiğe kapatılacak ve muhtemelen yolun tek şeritten akışı sağlanacak’’ dedi.