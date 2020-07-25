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Bisiklet grubu kamp yaptı

YOZGAT’ta bir grup bisiklet tutkununun oluşturduğu kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Sevenler Topluluğu, bisikletleri ile şehir turlarının ardından hafta sonu bir araya gelerek doğa kampı yaptılar.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:22
Bisiklet grubu kamp yaptı

Sayıları her geçen gün daha da artan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu haftanın belirli günleri bir araya gelerek şehir turu yapıyorlar. Hafta içi il merkezini turlayan bisiklet tutkunları hafta sonları ise köy gezileri yapıyorlar. Covit-19 pandemi süreci nedeniyle bu sene sezonu geç açan YOBİS ekibi, 8 Mart dünya kadınlar gününde kadınlar için pedal çevirmişlerdi. Pandemi süreci ile birlikte bir süre şehir turlarına ara veren YOBİS ekibi normalleşme süreci ile birlikte yeniden bisiklet turlarına başlamışlardı. Her sene geleneksel hale getirdikleri doğa kampı etkinliğini bu hafta sonu yeniden tekrarlayan YOBİS ekibi, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı içerisinde yer alan Fatih Tabiat parkında Cevdet Dündar göledi çevresinde kamp kurdular. Cumartesi günü toplanan YOBİS eki Fatih tabiat parkında bir gün kamp yaptıktan sonra Pazar günü tekrar çadırlarını topladılar. 

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Bisiklet Grubu Kamp Yaptı
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