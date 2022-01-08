Bişekspor lideri gözüne kestirdi

Bişekspor Yöneticisi Seyit Meral, ligin ilk devresinde Aydıncık Gençlikspor takımını hükmen mağlup ettiklerini, yarın ise bu müsabakanın rövanşını vermek istemediklerini söyledi. Şuanda zirvede yer alan Aydıncık Gençlikspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Meral, ‘’Bişekspor olarak bizim hedefimiz Play-Off’lara lider olarak yükselmek. Yarın Aydıncık Gençlikspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda ise büyük ihtimalle liderlik koltuğunun yeni sahibi olacağız. Rakibimize yenilmek istemiyoruz. Bu müsabaka için çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inancımız tam’’ dedi.