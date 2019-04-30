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Bişekli oyuncudan Fair-Play’lik davranış

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü haftada Saraykentspor ile Bişekspor arasında oynanan müsabakada Bişeksporlu oyuncu ile Antrenörü Fair-Playlik bir davranış sergiledi.

Bişekli oyuncudan Fair-Play’lik davranış

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü haftada Saraykentspor ile Bişekspor arasında oynanan müsabakada Bişeksporlu oyuncu ile Antrenörü Fair-Playlik bir davranış sergiledi.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
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Bişekli oyuncudan Fair-Play’lik davranış

Saraykentspor’un ev sahipliğinde oynanan müsabakanın ikinci yarısında skor 2-2 devam ederken Bişeksporlu oyuncu Habip Cıncık kaleci ile karşı karşıya kaldı, Bişekspor Antrenörü Seyit Meral oyuncusunu uyararak rakip oyuncudan birinin saha içerisinde sakatlandığını bu nedenle topu dışarı atmasını istedi. Habip Cıncık ise takımını öne geçirebileceği pozisyonda topu dışarı gönderdi ve yerde kalan oyuncunun tedavisinin yapılmasını sağladı. Bişekspor Antrenörü Seyit Meral ve oyuncusu Habip Yıldız takımını öne geçirmek yerine rakip oyuncunun sağlığını düşünüp gol atacakken topu dışarı göndermesi tüm spor camiası tarafından taktir ile karşılandı. Fair-Playlik hareket sonrasında Saraykentsporlu oyuncular Bişeksporlu oyunculara teşekkür edip kutladılar. Aynı müsabakada bir örnek davranışta Saraykentsporlu oyunculardan geldi. Saraykentsporlu Recep Öçal ceza sahasının hemen dışında top ile ilerlerken topu sektirdi ve top kendi eline çarptı. Hakemin pozisyonu yanlış görerek, Saraykentspor lehine çift vuruş verdi. Başarılı oyuncu Recep Öçal bu kararın doğru olmadığını topun kendi eline çarptığını hakeme söyleyerek topu Bişeksporlu futbolculara verdi. Müsabakaya boyunca iki takım oyuncuları da yere düşen oyuncudan özür dileyerek, sürekli kaldırarak maçı kardeşçe tamamladılar. Saraykentspor ile Sarayspor arasında oynanan bu müsabakada liglerde görmeye alışık olmadığımız ve özlediğimiz müsabakalardan biri oldu. Hem Saraykentspor hem de Bişekspor tüm takımlara bu davranışları ile örnek oldular.

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