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Birlikte yürüdüler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen ‘Birlikte Yürüyelim’ etkinliği yapıldı.

Birlikte yürüdüler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen ‘Birlikte Yürüyelim’ etkinliği yapıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Birlikte yürüdüler

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın da katıldığı etkinlik için Yimpaş AVM önünde toplanan gençler ve aileleri, Lise Caddesi’nden yürüyerek, Cumhuriyet Alanı’na ulaştı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunup, Türk Bayrağının göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Vali Çakır yaptı. Vali Çakır, birlikte yürüyüp, hareket etmenin önemine değinirken, günümüzde insanların yeterince hareket etmemesi nedeniyle birçok hastalığında insan bedenini rahatsız ettiğini hatırlattı. Vali Çakır, herkesin hergün belirli süre içerisinde hareket etmesinin, yürümesinin, sportif aktivitelerde bulunmasının sağlık açısından önemli olduğunun da altını çizdi. 

Son Güncelleme: 22.09.2019 15:19
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