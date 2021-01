Birlikte başaracağız!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un yeni teknik direktörü Memduh Fidan, Yozgatspor’a hizmet için ve bulunduğu noktadan biran önce kurtarmak için geldiğini söyledi. Yozgat’ı evi olarak kabul ettiğini ve Yozgat’tan istemeden ayrıldığını dile getiren kırmızı siyahlı ekibin çiçeği burnunda teknik direktörü Memduh Fidan, ‘’Burada çok güzel günler yaşadığım, paylaştığım dostlarımın arasına yeniden gelmekten dolayı son derece memnunum ve mutluyum. Her zaman burası benim ilk hedefimdi. Burada paradan çok, maddiyattan çok ben Yozgatspor’a gönülen hizmet etmek istiyorum. Bu zor durumda bu görevi bana layık gördüler ben de seve seve kabul ettim. Benim yapı itibariyle tarzım yenilgiyi veya pozisyonu hiçbir şekilde kabul etmeyip her zaman yukarı oynamak isteyen bir antrenörlük tarzım var. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Aynı şekilde oyuncularıma da bu ruhu aşılamak istiyorum’’ dedi.

OYUNCULARI İLE TANIŞTI

Bugün itibariyle oyuncuları ile tanışıp, öğleden sonra da ilk antrenmanlarını yaptıklarını dile getiren Fidan, ‘’Bu esnada iki gündür Yozgat’tayım takım üzerinde gerek görüntülü olsun farklı analizler olsun bunları değerlendirip, aramıza katacağımız oyuncular olacak. Bu esnada aramızdan ayrılacak olan oyuncularımız da olacak. Bunları bir iki gün içerisinde tespit edeceğiz ve arkadaşlarımıza tebliğ edeceğiz. Zamanın kısalığından dolayı kamp düşünmüyoruz. Yozgat’ta kendi tesislerimizde her türlü imkanımız var. Kadro birliğini tamamladıktan sonra yoğun bir şekilde ilk müsabakamız olan Tepecikspor müsabakasına da en ciddi şekilde çıkıp kazanma amaçlı çalışacağız. Bundan sonraki Yozgatspor’un maçlardaki hedefi kazanmak üzerine olacaktır. Hem konumumuz itibariyle hem de kendi onurumuz itibariyle. Bir iki gün içerisinde takım içerisindeki gelişmeleri sonuçlandıracağız Yozgat halkına, Yozgatspor’a gönül verenlere layık olacak, onları gururlandıracak her şekilde mücadele eden bu formayı seven oyuncu grubuyla birleştirmek istiyoruz. Yani biz takımımız ile Yozgatspor’u sevenleri, şehrimizi her zaman bir arada görmek istiyoruz. Futbolcu olarak Yozgat’ta yaşadığım o coşkuyu Yozgat’ta ben şahsen özlüyorum ve görmek istiyorum. hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan’ın yardımcılıklarını ise kaleci Antrenörü İsmail Ünal, yardımcı Antrenör ise Beytullah Mete yapacak.