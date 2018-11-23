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Birlik turnuvası TAMAMLANDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafında düzenlenen kurumlar arası halı saha birlik ve beraberlik turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu.

Birlik turnuvası TAMAMLANDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafında düzenlenen kurumlar arası halı saha birlik ve beraberlik turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu.

23 Kasım 2018 Cuma 07:15
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Birlik turnuvası TAMAMLANDI

Akdağmadeni Belediyesi halı saha tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın final maçında İmam Hatip Lisesi, Mehmet Kaplan Ortaokulu’nu mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülük derecesini Dolgun Döner elde etti. Turnuvanın son bulmasının ardından düzenlenen ödül töreninde Belediye Başkanı İrfan Coşgun dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini verdi. Coşgun ‘’Sosyal Belediyecilik anlamında, futbol sevenlerden gelen talep üzerine ilçemizde kurumlarımız ve vatandaşlarımızın ilişkilerini geliştirmek için birlik ve kardeşlik halı saha futbol turnuvasını organize ettik. Halı saha turnuvasının centilmenlik ve dostluk içerisinde geçen müsabakalara sahne olduğunu görmek bizleri oldukça memnun etmiştir. Turnuvaya katılarak göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. 
Belediye Başkanı Coşgun bundan sonraki süreçte de bu tip sosyal faaliyetlerle vatandaşlarımızla bir araya gelineceğini belirtti.

Son Güncelleme: 22.11.2018 17:19
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Birlik Turnuvası TAMAMLANDI
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