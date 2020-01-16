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BiRLiK OLDULAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor için taraftarlar destek kararı aldı.

BiRLiK OLDULAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor için taraftarlar destek kararı aldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:21
BiRLiK OLDULAR

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen ve teknik direktör Fatih Kavlak’a tepki gösterip tribünden çekilme kararı alan Yozgatspor taraftar grupları ligin ikinci yarısının ilk müsabakası olan Kelkit Belediyespor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmama kararı aldı. Sosyal medya üzerinden organize olan Yozgatspor taraftarları ‘’5 Yıl önce çıktığımız bu kutlu davada her yıl kendi içimizde adının büyüklüğünü, sevgini, armaya ve davaya inancımızı artırarak büyüterek günümüze geldik. Son 1 yıldır tribünden çekilme nedenimiz şahıslar ve kişilerin iyi niyetinin günü kurtarma politikası ile uzun vadede sağlıksız olacağı ve grubumuz olarak da bu uzun vadede daha fazla gerek grubumuz gerek isimler yıpranmasın mantığı ile uzak durduk. Fakat Son durumumuz itibari ile inandığımız, arma ve dava zarar görmeye kanamaya başlamıştır. Bu kanayan davamız daha fazla zarar görmemesi için bizde kişilere bakılmaksızın bu hafta inandığımız yerde ve kişiler ile tribünde yerimizi alıp her zamankinden daha çok Yozgatspor tezahüratını omuz omuza söyleyeceğiz’’ dediler.

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