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Birlik Çağrısı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Cemal Çıldır, birlik çağrısında bulundu.

Birlik Çağrısı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Cemal Çıldır, birlik çağrısında bulundu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:53
Birlik Çağrısı

Yozgatspor’un ligin güçlü ekiplerinden Nazilli Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin bir moral olduğunu dile getiren Çıldır, ‘’Uzun süredir kazanamayan bir Yozgatspor taraftarının da müthiş desteğini arkasına alarak sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi. Bu iş birlik ve beraberlik işi. Futbolcusu, teknik ekibi, yönetimi, taraftarı ve basını birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederse biz takım olarak bir yerlere geliriz. Nazilli Belediyespor müsabakasında bu birlikteliğini sağladığımızı düşünüyorum ve bu birlikteliğin sezon sonuna kadar da devam etmesini temenni ediyorum. Hem maç öncesinde, hem maç sırasında, hem de maç sonrasında taraftarımız bize büyük destekler verdi, bizleri bağrına bastı. Biz de onların bu desteğini sahaya koyduğumuz büyük mücadele ve aldığımız galibiyet ile boşa çıkarmadık. Yozgatspor taraftarının istediği, beklediği oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takımımız gerçekten çok mücadele etti, ruhu ile oynadı. Kazanmasını da bildi. Biz şimdi yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun içinde hepimiz birlik olmalıyız. Bu takıma destek vermeliyiz, gerisini oyuncularımız yapar’’ dedi. 

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Birlik Çağrısı
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